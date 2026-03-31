Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Черышев оценил шансы «Пари НН» сохранить прописку в РПЛ

Дмитрий Черышев оценил шансы «Пари НН» сохранить прописку в РПЛ
Комментарии

Российский тренер Дмитрий Черышев оценил шансы «Пари НН» сохранить прописку в Мир РПЛ по итогам этого сезона. Черышев — уроженец Нижнего Новгорода, возглавлял одноимённый клуб в 2018-2019 годах. После 22 туров РПЛ «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Всё будет зависеть и от соперников «Пари НН». Самое главное — набирать свои очки. Был такой период, когда я работал в Нижнем Новгороде, нас похоронили. Однако мы набрали свои 10 очков после новогоднего перерыва, дойдя до переходных матчей и остались.

Если «Пари НН» будет набирать очки, играть строго в обороне и мало пропускать, всё будет положительно. Шансы спастись есть. Если мы говорим, что команда неплохо начала после перерыва, а значит, потенциал есть. Есть возможность спастись, но вопрос, как соперники будут настраиваться на команду. После хороших матчей на «Пари НН» будет серьёзный настрой», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android