Дмитрий Черышев оценил шансы «Пари НН» сохранить прописку в РПЛ

Российский тренер Дмитрий Черышев оценил шансы «Пари НН» сохранить прописку в Мир РПЛ по итогам этого сезона. Черышев — уроженец Нижнего Новгорода, возглавлял одноимённый клуб в 2018-2019 годах. После 22 туров РПЛ «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Всё будет зависеть и от соперников «Пари НН». Самое главное — набирать свои очки. Был такой период, когда я работал в Нижнем Новгороде, нас похоронили. Однако мы набрали свои 10 очков после новогоднего перерыва, дойдя до переходных матчей и остались.

Если «Пари НН» будет набирать очки, играть строго в обороне и мало пропускать, всё будет положительно. Шансы спастись есть. Если мы говорим, что команда неплохо начала после перерыва, а значит, потенциал есть. Есть возможность спастись, но вопрос, как соперники будут настраиваться на команду. После хороших матчей на «Пари НН» будет серьёзный настрой», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.