Швеция — Польша. Прямая трансляция
Николай Наумов: «Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о нападающих санкт-петербургского «Зенита» Джоне Дуране и Александре Соболеве.

«Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев. Чем больше Семак будет доверять Соболеву, тем больше уверенности. У него уже вернулась уверенность. Забивать у него получается, а это важно для нападающего. Думаю, Соболев выиграет конкуренцию у Дурана. Посадить на лавку его будет крайне сложно», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что Соболев был признан лучшим футболистом санкт-петербургской команды в феврале и марте 2026 года. После возобновления сезона нападающий забил в матчах с «Балтикой», «Оренбургом», «Спартаком» и московским «Динамо». На его счету четыре гола, один результативный пас и один заработанный пенальти.

