Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Балтике» допустили возможность продажи лучшего бомбардира команды

Спортивный директор калининградской «Балтики» Армен Маргарян не стал исключать возможность продажи нападающего команды Брайана Хиля в летнее трансферное окно, отметив, что в контракте форварда прописана сумма отступных. К текущему моменту сальвадорский футболист занимает второе место в списке лучших бомбардиров Мир Российской Премьер-Лиги, забив 12 мячей в 22 матчах.

«Мы рассмотрим любое предложение, которое поступит в клуб. Мы не воротим нос, всегда обсуждаем с руководством клуба ту сумму, которую потенциальный покупатель готов заплатить за того или иного игрока. Если считаем эту сумму справедливой — продаём, а если считаем заниженной — отказываем. У нас нет такого, что футболист не продаётся и не звоните нам. Мы готовы к диалогу с каждым клубом, который заинтересован в наших игроках. Опция выкупа в контракте Хиля есть, но озвучивать её я не буду», — приводит слова Маргаряна «РИА Новости Спорт».

