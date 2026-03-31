Швеция — Польша. Прямая трансляция
Эсекьель Барко близок к продлению контракта со «Спартаком» на четыре года

Полузащитник Эсекьель Барко близок к продлению контракта со «Спартаком» на четыре года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Зарплата аргентинца вырастет. Полузащитник будет получать больше € 3 млн в год. По нынешнему соглашению Барко получает € 2,5 млн. Ранее о том, что Барко подпишет новый контракт со «Спартаком», сообщал футбольный эксперт Тимур Лепсая.

Барко выступает за красно-белых с лета 2024 года. В нынешнем сезоне 27-летний атакующий полузащитник провёл 27 матчей на клубном уровне, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Барко в € 14 млн.

