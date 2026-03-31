Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сергей Семак ответил, нет ли у него желания совмещать функции главного тренера и менеджера

Возглавляющий «Зенит» российский специалист Сергей Семак ответил на вопрос, нет ли у него желания совмещать функции главного тренера и менеджера. Семак работает в «Зените» с 2018-го. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз становились чемпионами России.

«Такого предложения мне не делали. Да и сам не стремлюсь к абсолютной власти в клубе. Это просто невозможно. В «Зените» всё организовано иначе, чем в «Манчестер Юнайтед». Есть спортивный блок, отвечающий за подготовку резервов, селекционный отдел, отслеживающий потенциальных новичков. Как главный тренер участвую во многих процессах в трансферной сфере. Конечно, есть большие плюсы, когда все рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или как в своё время в российском чемпионате у Олега Ивановича Романцева и Юрия Павловича Сёмина, Валерия Георгиевича Газзаева и Курбана Бекиевича Бердыева. При таком подходе у главного тренера больше возможностей для управления командой и реализации своих идей. Только ко мне это не относится», – приводит слова Семака «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» стал менее зависим от Вендела
