Роналду пытается убедить Каземиро перейти в «Аль-Наср» — Marca

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду взял на себя инициативу, чтобы попытаться убедить полузащитника Каземиро присоединиться к саудовской команде. Грядущим летом бразильский футболист покинет «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Роналду видит в Каземиро ключевой элемент, который придаст его команде решающий импульс в повышении её класса.

Подчёркивается, что в подписании 34-летнего полузащитника также заинтересован «Интер Майами». При этом переговоры между командами находятся на продвинутой стадии. Недавно Каземиро был замечен в Майами, предположительно, чтобы ознакомиться с инфраструктурой клуба и провести личные встречи с руководством.

Роналду и Каземиро вместе играли за мадридский «Реал» с 2013 по 2018 год.

Сколько зарабатывают футболисты: