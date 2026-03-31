Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Роналду пытается убедить Каземиро перейти в «Аль-Наср» — Marca

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду взял на себя инициативу, чтобы попытаться убедить полузащитника Каземиро присоединиться к саудовской команде. Грядущим летом бразильский футболист покинет «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Роналду видит в Каземиро ключевой элемент, который придаст его команде решающий импульс в повышении её класса.

Подчёркивается, что в подписании 34-летнего полузащитника также заинтересован «Интер Майами». При этом переговоры между командами находятся на продвинутой стадии. Недавно Каземиро был замечен в Майами, предположительно, чтобы ознакомиться с инфраструктурой клуба и провести личные встречи с руководством.

Роналду и Каземиро вместе играли за мадридский «Реал» с 2013 по 2018 год.

