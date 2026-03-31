Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Дмитрий Черышев объяснил результативность Соболева в весенней части сезона

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о результативности форварда «Зенита» Александра Соболева в весенней части Мир Российской Премьер-Лиги.

«Конкуренция внутри команды, в тренировочном процессе и во время матчей. Только так можно определить, кто будет главным — Соболев или Дуран. Кто будет больше забивать и приносить пользы, тот будет играть. Нельзя сказать, что Сергей Семак будет кому-то отдавать приоритет: «Он будет играть — и всё». Такого ни в коем случае не будет. Играет тот, кто приносит больше пользы команде. На голах Соболева сказалась конкуренция. Это всегда положительный момент для любого футболиста», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После возобновления сезона Соболев забил «Балтике», «Оренбургу», «Спартаку» и московскому «Динамо».

