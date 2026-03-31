Гвардиола обеспокоен из-за возможного ухода Родри и Бернарду летом — Football Insider

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола всерьёз обеспокоен будущим своей команды, поскольку полузащитники Бернарду Силва и Родри могут покинуть клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, Родри и Бернарду оказывают существенное влияние не только на поле, но и за его пределами, в связи с чем их уход может сильно сказаться на результатах «горожан».

Португальский футболист намерен рассмотреть все варианты продолжения карьеры в качестве свободного агента грядущим летом. Интерес к нему проявляют «Пари Сен-Жермен», «Ювентус» и «Бенфика». В случае с Родри не исключён его переход в мадридский «Реал».

Силва играет за «Манчестер Сити» с 2017 года, Родри — с 2019 года.

