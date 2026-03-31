Роналдо: здорово, что в сборной Бразилии царит гармония, приятно это видеть

Экс-нападающий мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Бразилии Роналдо поделился ожиданиями от выступления «селесао» под руководством тренера Карло Анчелотти на чемпионате мира — 2026.

«Уверен, перед чемпионатом мира Анчелотти поможет нам улучшить те аспекты, которые требуют того. Отрадно снова видеть национальную команду в сборе, вряд ли товарищеский матч с Хорватией следует считать решающим. Полагаю, подготовка к турниру идёт полным ходом, в этой команде полно невероятных талантов, а её возглавляет великолепный тренер.

Здорово, что в сборной царит гармония, приятно видеть это воочию, а также иметь возможность призвать к позитивному мышлению.

Считаю, что сборную Бразилии всегда стоит считать фаворитом, у нас всегда играют лучшие футболисты мира, они и сами это знают. Важно, чтобы все игроки вели себя соответствующе, ведь бразильский народ верит в эту команду», — приводит слова Роналдо пресс-служба Бразильская конфедерация футбола (CBF).