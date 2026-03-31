Казахстан победил Коморские острова в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках турнира FIFA Series 2026 между сборными Казахстана и Коморских островов. Команды играли на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на четвёртой минуте. Отличился полузащитник казахстанской команды Рамазан Оразов.

Данная победа стала для Казахстана второй в мартовскую паузу на игры сборных. В среду, 25 марта, команда одолела сборную Намибии (2:0). В том же товарищеском турнире 28 марта Коморские острова сыграли с командой Намибии вничью (0:0) и уступили в серии пенальти (4:5).