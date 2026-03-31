Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казахстан — Коморские острова, результат матча 31 марта 2026, счёт 1:0, товарищеский матч

Казахстан победил Коморские острова в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках турнира FIFA Series 2026 между сборными Казахстана и Коморских островов. Команды играли на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 15:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 0
Коморские острова
1:0 Оразов – 4'    

Единственный мяч в игре был забит на четвёртой минуте. Отличился полузащитник казахстанской команды Рамазан Оразов.

Данная победа стала для Казахстана второй в мартовскую паузу на игры сборных. В среду, 25 марта, команда одолела сборную Намибии (2:0). В том же товарищеском турнире 28 марта Коморские острова сыграли с командой Намибии вничью (0:0) и уступили в серии пенальти (4:5).

Топ-события вторника: Россия — Мали, отбор к ЧМ-2026, плей-офф КХЛ и турнир претендентов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android