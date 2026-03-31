Кукурелья сделал выбор между переходом в «Реал» и стрижкой

Крайний защитник «Челси», выпускник академии «Барселоны» Марк Кукурелья ответил, на что он готов пойти в случае победы сборной Испании на грядущем чемпионате мира.

– Вы бы побрили голову, если бы выиграли чемпионат мира?

– Нет, мои волосы — святое для меня.

– А если бы вам пришлось выбирать между стрижкой и игрой за мадридский «Реал», что бы вы выбрали?

–Тогда я бы сбрил все волосы, — приводит слова Кукурельи Mundo Deportivo.

27-летний футболист находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год, когда перешёл в «Хетафе». Кукурелья играет за «Челси» с лета 2022 года. Летом 2024 года футболист в составе сборной Испании выиграл чемпионат Европы.

