Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кукурелья сделал выбор между переходом в «Реал» и стрижкой

Комментарии

Крайний защитник «Челси», выпускник академии «Барселоны» Марк Кукурелья ответил, на что он готов пойти в случае победы сборной Испании на грядущем чемпионате мира.

– Вы бы побрили голову, если бы выиграли чемпионат мира?
– Нет, мои волосы — святое для меня.

– А если бы вам пришлось выбирать между стрижкой и игрой за мадридский «Реал», что бы вы выбрали?
–Тогда я бы сбрил все волосы, — приводит слова Кукурельи Mundo Deportivo.

27-летний футболист находился в системе «Барселоны» с 2012 по 2020 год, когда перешёл в «Хетафе». Кукурелья играет за «Челси» с лета 2022 года. Летом 2024 года футболист в составе сборной Испании выиграл чемпионат Европы.

Материалы по теме
Кукурелья прокомментировал уход Марески из «Челси» и его влияние на команду

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android