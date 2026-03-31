Экс-президент «Локомотива» Наумов скептически оценил шансы команды на медали в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на вопрос о шансах команды на медали в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Игра «Локомотива» не особо внушает оптимизм. Не очень хорошие результаты. Нет вдохновения, которое мы ждём от «Локомотива». «Локомотив» — это боевитость, а её нет. Наверное, сказывается отсутствие Пиняева, который всегда добавлял остроты. Игра пока не радует, несмотря на одну крупную победу. «Локомотив» может проиграть любому сопернику, а это значит, что надежды на медали очень низкие», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 22 туров «Локомотив» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 44 очками.