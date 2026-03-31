Алешандре Пато: в «Милане» всё строилось не только вокруг футбола, это была семья

Бывший нападающий сборной Бразилии Алешандре Пато поделился воспоминаниями о периоде карьеры в «Милане».

«В раздевалке справа от меня сидел Паоло Мальдини, а напротив себя я видел Кака и Роналдо. Это была команда легенд. Когда впервые туда зашёл, [тренер] Анчелотти попросил всех встать, и каждый из футболистов подошёл, чтобы меня поприветствовать. Тогда я подумал: «Вот это да, так и выглядит уважение». Ты можешь быть лучшим игроком мира, но всё равно должен оставаться скромным. Нужно уважать окружающих.

В «Милане» всё строилось не только вокруг футбола, это была семья. Именно поэтому та команда выиграла всё. Когда ты выходил на тренировку и видел, как все усердно занимаются, сразу же думал: «Надо же, мне нельзя отставать», — приводит слова Пато The Athletic.

Алешандре Пато в составе миланцев становился чемпионом Италии и брал Суперкубок страны.