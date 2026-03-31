Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переход Энцо Фернандеса в «Реал» невозможен, цена в € 100 млн считается завышенной — Пикон

Комментарии

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес действительно хочет перейти в мадридский «Реал». Сказанные им ранее слова о желании жить в Мадриде не являются случайными. Если бы всё зависело от игрока, он был бы в «Реале» «ещё вчера». Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, переход чемпиона мира 2022 года в стан «сливочных» на текущий момент невозможен и не рассматривается испанским грандом. В клубе считают сумму возможного трансфера Фернандеса, которая составит минимум € 100 млн, непомерно высокой. Источники, близкие к игроку, признают, что он хотел бы уйти, но понимают, что это крайне сложно осуществить.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Звезда «Челси» Фернандес заявил, что хотел бы жить в Мадриде. Его связывали с «Реалом»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android