Переход Энцо Фернандеса в «Реал» невозможен, цена в € 100 млн считается завышенной — Пикон

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес действительно хочет перейти в мадридский «Реал». Сказанные им ранее слова о желании жить в Мадриде не являются случайными. Если бы всё зависело от игрока, он был бы в «Реале» «ещё вчера». Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, переход чемпиона мира 2022 года в стан «сливочных» на текущий момент невозможен и не рассматривается испанским грандом. В клубе считают сумму возможного трансфера Фернандеса, которая составит минимум € 100 млн, непомерно высокой. Источники, близкие к игроку, признают, что он хотел бы уйти, но понимают, что это крайне сложно осуществить.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

