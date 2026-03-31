Швеция — Польша. Прямая трансляция
Вратарь «МЮ» Ламменс — о работе с Кэрриком: с первой игры было понятно, чего он хочет

Комментарии

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс высказался о работе с главным тренером команды Майклом Кэрриком.

«Умение Кэррика всё предельно ясно объяснять и доносить суть – это первое, что бросилось в глаза. Он не создавал для нас больших трудностей и не запутывал. Иногда тренеры придумывают слишком сложные схемы, тогда некоторые футболисты не включаются в игру, всем сложно выйти на один уровень.

С первой игры было понятно, чего он хочет. Тренер не ставил перед нами самые сложные задачи, но при этом давал игрокам возможность проявить свои сильные стороны. В обороне очень важно не пропускать голы, а наши игроки в атаке могут сделать разницу. Вероятно, именно это и работает лучше всего», – приводит слова Ламменса The Athletic.

44-летний специалист был назначен временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» до окончания сезона-2025/2026 13 января 2026 года.

После 31 тура «Манчестер Юнайтед» находится на третьем месте в таблице АПЛ, набрав 55 очков.

Материалы по теме
Футболисты «Манчестер Юнайтед» с большим уважением относятся к Кэррику — The Athletic
Комментарии
