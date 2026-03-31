Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитрий Черышев рассказал, с чем связаны успехи «Динамо» в весенней части сезона

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о результатах московского «Динамо» после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги.

«Преображение «Динамо» можно объяснить раскрепощённостью. В каких-то моменты тренерский штаб дал поблажки. К тому же могли объяснить игровые моменты, ведь Гусев пришёл не один, а с хорошими специалистами. Шаронов в штабе, а он работал с Бердыевым. Эта работа даёт плоды», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В весенней части сезона «Динамо» победило «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА (4:1) и «Ростов» (1:0) в чемпионате России, уступив лишь «Зениту» (1:3), а в Фонбет Кубка России переиграло «Спартак» (5:2, 0:1).

