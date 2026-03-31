Швеция — Польша. Прямая трансляция
Алешандре Пато: никогда не ощущал себя новым Роналдо

Бывший нападающий сборной Бразилии Алешандре Пато высказался о сравнении себя на раннем этапе карьеры с чемпионом мира Роналдо, а также о травмах, помешавших ему проявить себя в полной мере.

«Если в детстве живёшь в Бразилии и делаешь что-то выдающееся [в плане футбола], люди говорят тебе, что ты новый Пеле или Роналдо. Когда я перешёл в «Милан», мне так и сказали: «Вот это да, это же новый Роналдо!» Но я никогда себя таковым не ощущал. Тренировался лишь потому, что любил играть в футбол. Я выступал в команде лучших мастеров мира.

Травмы — один из тяжелейших аспектов футбольной карьеры. Люди видят только матчи, но не большой список игроков, которые восстанавливаются после повреждений. Всё, чего ты хочешь [в таком случае], это вернуться на поле. После своей первой, второй, третьей травмы я проводил пару матчей, впоследствии опять получал повреждение», — приводит слова Пато The Athletic.

