Вингер «Зенита» Энрике: мечтаю поехать в Европу и играть за топ-команду из Англии

Крайний нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике рассказал, о чём мечтает.

«Выиграть чемпионат мира с бразильской национальной командой. Сильно верю, что Бразилия выйдет в финал, и что мы победим. Затем хочу осуществить свою мечту – поехать в Европу и играть за топ-команду в Англии», — приводит слова Энрике Flashscore.

Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

