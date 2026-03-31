Швеция — Польша. Прямая трансляция
Неймар: у профессии футболиста есть своя цена, люди так сильно тебя унижают

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о футбольной жизни и заявил, что быть звездой футбола не так просто, как может показаться.

«У профессии футболиста есть своя цена, понимаете? Это тяжело, потому что Бразилия может быть очень суровой в этом плане. Люди так сильно тебя унижают. И они не понимают, что ты обычный человек, это тяжело. Я очень благодарен, потому что добился этого своим трудом.

Но я тоже человек, испытываю те же чувства, что и все остальные. Страдаю, чувствую боль, просыпаюсь в плохом настроении, плачу, злюсь, радуюсь. Я нормальный человек. Почему я не могу заниматься обычными делами? Когда у тебя появляется немного свободного времени, чем ты занимаешься? Ты возвращаешься на работу в свой выходной? Потому что если ты так сделаешь, то будешь недоволен, сынок. Тебе за это не заплатят, а ты всё равно поедешь?

Послушайте, если я опубликую фото, люди скажут: «Неймар думает, что он в отпуске». Мне грустно видеть, что есть люди, которым я почему-то не нравлюсь. Я не могу ошибаться, не могу. Я уже совершил столько ошибок. И это часть человеческой жизни. Мне сейчас 34 года, я много накосячил, и ещё много накосячу», — приводит слова Неймара The Touchline в социальной сети Х.

Ранее СМИ сообщали, что футболист провёл в общей сложности около 24 часов за игрой в онлайн-покер на выходных.

