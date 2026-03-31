Швеция — Польша. Прямая трансляция
«Хотел бы поработать с Артетой». Вингер «Зенита» Энрике — о желании играть за «Арсенал»

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в лондонском «Арсенале». Ранее бразилец сообщил, что играть в топ-команде АПЛ является его мечтой.

– Есть ли в Англии команды, за которые вы бы хотели играть?
– Мне очень нравится «Арсенал», их агрессивная манера игры. Они много играют на левом и правом флангах, поэтому стремлюсь выступать за «Арсенал».

Уже поговорил с Габриэлем Магальяйнсом и Габриэлем Мартинелли. Они говорят, что команда отличная, им очень нравится [Микель] Артета как тренер. Они говорят, что он всегда прислушивается к футболистам. Если на то будет воля бога, то хотел бы поработать с ним, — приводит слова Энрике Flashscore.

