Каземиро: надеюсь, что не заплачу в свой последний день в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро высказался о своём уходе из английской команды ближайшим летом.

«По отношению к клубу у меня есть только слова благодарности, ведь я наслаждаюсь временем здесь, это касается и моей семьи. Ощущать поддержку болельщиков — честь для нас, с первого же дня они были очень добры к нам. А я благодарен болельщикам «Манчестер Юнайтед», запомню их на всю жизнь.

Надеюсь, что не заплачу в свой последний день в клубе, ведь мой период здесь был замечательным. Моя жена уже плакала, когда болельщики просили продлить мой контракт ещё на год. Поэтому просто хочу насладиться остатком своего времени в клубе, навсегда останусь болельщиком «Ман Юнайтед», — приводит слова Каземиро официальный сайт «красных дьяволов».