Объявлен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Мали

Сегодня, 31 марта, состоится товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав сборной России: Агкацев, Вахания, Мелёхин, Сильянов, Круговой, Обляков, Кисляк, Баринов, Глушенков, Воробьёв, Головин.

27 марта сборная России сыграла с национальной командой Никарагуа. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.

Как сборная России играет при Карпине: