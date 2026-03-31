Швеция — Польша. Прямая трансляция
Вингер «Зенита» Энрике объяснил, почему РПЛ — сложный чемпионат

Крайний нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике поделился мнением, в чём заключается сложность Мир Российской Премьер-Лиги.

«Это сложная лига. Люди думают, что это не так, но она очень сложная, очень тяжёлая с физической точки зрения. Игроки более старшие, они располагаются ближе к тебе в плане опеки. Это помогло мне лучше подготовиться к игре за сборную Бразилии.

Люди, приехавшие из Бразилии, не привыкли к холоду, поэтому нужно как следует разогреваться, чтобы быть в полной готовности к матчу и не получить травму», — приводит слова Энрике Flashscore.

Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

