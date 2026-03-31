Мор: в матче с Мали мы сегодня должны увидеть быстрый и лёгкий футбол от нашей сборной

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

«В плане атаки мы сегодня должны увидеть быстрый и лёгкий футбол от нашей сборной. Увеличится командная скорость, все друг под друга будут подстраиваться, на больших скоростях вскрывать эту оборону. Это то, чего нам не хватало в игре с Никарагуа, потому что в центре поля игры практически не было», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.