ФИФА объявила о начале тестирования «офсайда Венгера» в канадской лиге

ФИФА официально объявила о старте тестирования «офсайда Венгера» и системы тренерских запросов в канадской Премьер-лиге. Тесты начнутся с 4 апреля, когда в Канаде стартует новый сезон. Ранее это решение приняли на собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

«Это важный пилотный проект. Протестировав эту новую интерпретацию [правила] в профессиональных соревнованиях, мы сможем лучше понять её влияние, в том числе с точки зрения повышения ясности и динамики, а также стимулирования атакующей игры. Мы с нетерпением ждём анализа результатов», – сказал бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер, сейчас занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА.

Ранее Венгер предложил не фиксировать офсайд, если хотя бы одна (любая) часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади неё, даже если остальные части заступают за эту линию. Положение «вне игры» при этом засчитывается только в том случае, если игрок всем телом ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Система тренерских запросов позволяет тренерам делать ограниченное число запросов на просмотр видеоповторов, если они считают, что была допущена явная и очевидная ошибка в ключевых моментах: голы, пенальти, прямые красные карточки.