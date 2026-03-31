Анатолий Тимощук в формате блица назвал топ-10 лучших футболистов «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в формате блица вслепую составил топ-10 из игроков, выступавших в составе сине-бело-голубых. В разговоре с бывшим капитаном санкт-петербургского клуба в произвольном порядке называли фамилии футболистов, которые он должен был расположить в рейтинге, не зная, кто будет следующим.

— Анатолий Тимощук?

— Ну, я не буду как Андрей Сергеевич [Аршавин] себя везде лучшим называть. Давайте буду серебряным.

— Владимир Быстров?

— 10-й.

— Нико Ломбертс?

— Шестой.

— Данни?

— Третий.

— Малком?

— Четвёртый.

— Артём Дзюба?

— Девятый.

— Азмун?

— Пятый.

— Халк?

— Первый.

— Александр Кержаков?

— Седьмой

— Андрей Аршавин?

— Какое осталось?

— Получается, восьмое место.

— Вы сказали, есть шанс переставить. Вот, Андрея на третье, Данни — на четвёртое и так спускаемся вниз по ступенечке.

— Кого-то вы бы ещё внесли в этот список?

— Паша Погребняк, Владислав Радимов, мой друг, Слава Малафеев — вот футболисты, которые могут считать себя легендами клуба, — сказал Тимощук в видео, опубликованном пресс-службой Фонбет Кубка России.

Топ-10 футболистов «Зенита» по версии Анатолия Тимощука:

1. Халк.

2. Тимощук.

3. Аршавин.

4. Данни.

5. Малком.

6. Азмун.

7. Ломбертс.

8. Кержаков.

9. Дзюба.

10. Быстров.

Бонус. Погребняк, Радимов, Малафеев.