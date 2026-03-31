Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Анатолий Тимощук в формате блица назвал топ-10 лучших футболистов «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в формате блица вслепую составил топ-10 из игроков, выступавших в составе сине-бело-голубых. В разговоре с бывшим капитаном санкт-петербургского клуба в произвольном порядке называли фамилии футболистов, которые он должен был расположить в рейтинге, не зная, кто будет следующим.

Анатолий Тимощук?
— Ну, я не буду как Андрей Сергеевич [Аршавин] себя везде лучшим называть. Давайте буду серебряным.

Владимир Быстров?
— 10-й.

— Нико Ломбертс?
— Шестой.

— Данни?
— Третий.

Малком?
— Четвёртый.

Артём Дзюба?
— Девятый.

— Азмун?
— Пятый.

Халк?
— Первый.

Александр Кержаков?
— Седьмой

Андрей Аршавин?
— Какое осталось?

— Получается, восьмое место.
— Вы сказали, есть шанс переставить. Вот, Андрея на третье, Данни — на четвёртое и так спускаемся вниз по ступенечке.

— Кого-то вы бы ещё внесли в этот список?
— Паша Погребняк, Владислав Радимов, мой друг, Слава Малафеев — вот футболисты, которые могут считать себя легендами клуба, — сказал Тимощук в видео, опубликованном пресс-службой Фонбет Кубка России.

Топ-10 футболистов «Зенита» по версии Анатолия Тимощука:

1. Халк.
2. Тимощук.
3. Аршавин.
4. Данни.
5. Малком.
6. Азмун.
7. Ломбертс.
8. Кержаков.
9. Дзюба.
10. Быстров.
Бонус. Погребняк, Радимов, Малафеев.

Материалы по теме
«Списки сборной не всех радуют». Тренер «Зенита» — о всплеске Соболева и выборе Дивеева
Эксклюзив
«Списки сборной не всех радуют». Тренер «Зенита» — о всплеске Соболева и выборе Дивеева
