Анатолий Тимощук в формате блица назвал топ-10 лучших футболистов «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в формате блица вслепую составил топ-10 из игроков, выступавших в составе сине-бело-голубых. В разговоре с бывшим капитаном санкт-петербургского клуба в произвольном порядке называли фамилии футболистов, которые он должен был расположить в рейтинге, не зная, кто будет следующим.
— Анатолий Тимощук?
— Ну, я не буду как Андрей Сергеевич [Аршавин] себя везде лучшим называть. Давайте буду серебряным.
— Владимир Быстров?
— 10-й.
— Нико Ломбертс?
— Шестой.
— Данни?
— Третий.
— Малком?
— Четвёртый.
— Артём Дзюба?
— Девятый.
— Азмун?
— Пятый.
— Халк?
— Первый.
— Александр Кержаков?
— Седьмой
— Андрей Аршавин?
— Какое осталось?
— Получается, восьмое место.
— Вы сказали, есть шанс переставить. Вот, Андрея на третье, Данни — на четвёртое и так спускаемся вниз по ступенечке.
— Кого-то вы бы ещё внесли в этот список?
— Паша Погребняк, Владислав Радимов, мой друг, Слава Малафеев — вот футболисты, которые могут считать себя легендами клуба, — сказал Тимощук в видео, опубликованном пресс-службой Фонбет Кубка России.
Топ-10 футболистов «Зенита» по версии Анатолия Тимощука:
1. Халк.
2. Тимощук.
3. Аршавин.
4. Данни.
5. Малком.
6. Азмун.
7. Ломбертс.
8. Кержаков.
9. Дзюба.
10. Быстров.
Бонус. Погребняк, Радимов, Малафеев.