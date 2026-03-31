Головин выйдет с капитанской повязкой на матч сборной России с Мали

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет с капитанской повязкой на товарищеский матч сборной России с Мали, который состоится сегодня, 31 марта.

Игра между сборными России и Мали пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

27 марта сборная России сыграла с национальной командой Никарагуа. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.

Российские футболисты за рубежом: