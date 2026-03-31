Николо Дзаньоло из «Галатасарая» привлёк внимание топ-клуба Серии А — Tuttosport

Нападающий «Галатасарая» Николо Дзаньоло, на правах аренды выступающий за «Удинезе», привлёк интерес со стороны «Милана». Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, «Удинезе» хочет выкупить права на футболиста в конце сезона, однако «россонери» тоже рассчитывают подписать игрока, главный тренер миланцев Массимилиано Аллегри лично заинтересован в этом трансфере.

В 32 матчах нынешнего клубного сезона Николо Дзаньоло забил шесть голов и отдал шесть голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн. Ранее игрок также выступал за «Аталанту», «Рому» и ряд других команд.