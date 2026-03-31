Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» рискует получить штраф за нарушение финансовых правил УЕФА

Комментарии

«Ньюкасл Юнайтед» может быть наказан за нарушение финансовых правил УЕФА. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, клуб не может использовать прибыль, полученную от продажи права аренды стадиона «Сент-Джеймс Парк» дочерней компании. «Сороки», согласно финансовой отчётности, получили прибыль в размере £ 133,1 млн от продажи права аренды стадиона и прилегающей земли.

Отмечается, что АПЛ разрешает декларировать такие продажи активов дочерним компаниям как прибыль, чтобы помочь клубам соблюдать правила прибыльности и устойчивого развития. Однако УЕФА придерживается более строго подхода и в прошлом году оштрафовал «Челси» (на £ 27 млн) и «Астон Виллу» (на £ 11 млн) за нарушение правил. Организация отказалась разрешить декларирование в качестве дохода продажи их женских команд связанным компаниям.

Уточняется, что финансовое положение «Ньюкасла» означает, что клуб может быть вынужден продать ведущих игроков с учётом того, что команда вероятно не сможет выйти в Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Эдди Хау может покинуть «Ньюкасл» из-за трансферных ограничений — Daily Mail
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android