«Ньюкасл» рискует получить штраф за нарушение финансовых правил УЕФА

«Ньюкасл Юнайтед» может быть наказан за нарушение финансовых правил УЕФА. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, клуб не может использовать прибыль, полученную от продажи права аренды стадиона «Сент-Джеймс Парк» дочерней компании. «Сороки», согласно финансовой отчётности, получили прибыль в размере £ 133,1 млн от продажи права аренды стадиона и прилегающей земли.

Отмечается, что АПЛ разрешает декларировать такие продажи активов дочерним компаниям как прибыль, чтобы помочь клубам соблюдать правила прибыльности и устойчивого развития. Однако УЕФА придерживается более строго подхода и в прошлом году оштрафовал «Челси» (на £ 27 млн) и «Астон Виллу» (на £ 11 млн) за нарушение правил. Организация отказалась разрешить декларирование в качестве дохода продажи их женских команд связанным компаниям.

Уточняется, что финансовое положение «Ньюкасла» означает, что клуб может быть вынужден продать ведущих игроков с учётом того, что команда вероятно не сможет выйти в Лигу чемпионов.