Де Дзерби стал главным тренером «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды. Подчёркивается, что со специалистом заключён долгосрочный контракт.

Ранее СМИ сообщали, что 46-летний тренер подпишет трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет.

Итальянец ранее уже работал в английской Премьер-лиге, возглавляя «Брайтон». Последним местом работы Де Дзерби был французский «Марсель», который он покинул в феврале 2026 года. Кроме того, он имеет опыт работы с командами «Шахтёр», «Сассуоло», «Беневенто» и «Палермо».

29 марта «Тоттенхэм» уволил тренера Игора Тудора, который был назначен 14 февраля текущего года. Тудор стал третьим специалистом во главе команды в сезоне-2025/2026. Ранее клуб расстался с датчанином Томасом Франком и австралийцем Ангелосом Постекоглу.

