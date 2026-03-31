Николай Наумов раскритиковал Фабио Челестини за приглашение жены на работу в ЦСКА

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал главного тренера ЦСКА Фабио Челестини за приглашение жены на работу в команду. Ранее в московском клубе подтвердили, что супруга специалиста вошла в аналитический отдел.

«Результаты ЦСКА действительно удивляют. Думал, что Баринов и Лусиано [Гонду] хорошо вольются в игру. На сборах они хорошо выглядели, но потом потерялись. Пока игра ЦСКА не впечатляет. Может, там внутренние неурядицы. Сам факт, что Челестини приводит своих людей, даже родственников — это всегда отрицательно сказывается на коллективе», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее от тренировок с основной командой ЦСКА был отстранён защитник Мойзес. По данным СМИ, у бразильца случился конфликт с Челестини в раздевалке после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.