Де Дзерби объяснил, почему возглавил «Тоттенхэм»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался о своём назначении в лондонский клуб.

«Во всех моих разговорах с руководством клуба их амбиции на будущее были ясны – создать команду, способную добиваться больших успехов, и делать это, играя в футбол, который вдохновляет и воодушевляет наших болельщиков. Я здесь, потому что верю в эти амбиции и подписал долгосрочный контракт, чтобы отдать все силы для их достижения.

В краткосрочной перспективе наш приоритет — подняться в турнирной таблице Премьер-лиги, это будет нашей главной задачей до финального свистка последнего матча сезона. С нетерпением жду начала тренировок и работы с игроками для достижения этой цели», — написано на официальном сайте «Тоттенхэма».

После 31 тура чемпионата Англии «шпоры» набрали 30 очков и занимают 17-е место.

