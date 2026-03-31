Босния и Герцеговина — Италия: стартовые составы на стыковой матч отбора ЧМ

Сегодня, 31 марта, состоится финальный стыковой матч Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Билино Поле» в Зенице. В качестве главного арбитра выступит Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Мухаремович, Колашинац, Катич, Шуньич, Башич, Байрактаревич, Мемич, Джеко, Демирович.

Италия: Доннарумма, Манчини, Бастони, Калафьори, Политано, Барелла, Локателли, Тонали, Димарко, Кин, Ретеги.

На стадии полуфинала сборная Боснии и Герцеговины прошла Уэльс (1:1, 4:2 пен.). Итальянская национальная команда победила Северную Ирландию со счётом 2:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).