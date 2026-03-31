Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Босния и Герцеговина — Италия: Кин вывел гостей вперёд на 15-й минуте

Босния и Герцеговина — Италия: Кин вывел гостей вперёд на 15-й минуте
В эти минуты идёт финальный стыковой матч Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Италии. Встреча проходит на стадионе «Билино Поле» в Зенице. В качестве главного арбитра выступает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). На данный момент счёт 1:0 в пользу итальянцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
2-й тайм
0 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

На 15-й минуте Мойзе Кин открыл счёт в этой игре и вывел итальянцев вперёд.

На стадии полуфинала сборная Боснии и Герцеговины прошла Уэльс — 1:1 (4:2 пен.). Итальянская национальная команда победила Северную Ирландию со счётом 2:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Итальянский военный был пойман во время съёмки тренировки сборной Боснии и Герцеговины
