«Слабейшая сборная за всю историю страны». Бубнов — о Германии перед ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном назвал сборную Германии слабейшей за всю историю страны. В финальной части чемпионата мира — 2026 немцы встретятся в группе E с Кюрасао, Кот-д’Ивуаром и Эквадором.

— Нобель, знаешь, кто из этой группы может с третьего места выйти и даже может и с третьего не выйти?

— Эквадор? Кюрасао?

— Кюрасао — да, а Германия может третье место занять. Ты видел, как они с Ганой играли у себя дома? Вообще слабейшая сборная за всю историю Германии, — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В понедельник, 30 марта, сборная Германии одержала победу над Ганой (2:1) в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Победный мяч немцы забили на 88-й минуте.