Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Слабейшая сборная за всю историю страны». Бубнов — о Германии перед ЧМ-2026

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном назвал сборную Германии слабейшей за всю историю страны. В финальной части чемпионата мира — 2026 немцы встретятся в группе E с Кюрасао, Кот-д’Ивуаром и Эквадором.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
30 марта 2026, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Гана
1:0 Хаверц – 45+3'     1:1 Фатаву – 70'     2:1 Ундав – 88'    

— Нобель, знаешь, кто из этой группы может с третьего места выйти и даже может и с третьего не выйти?

— Эквадор? Кюрасао?
— Кюрасао — да, а Германия может третье место занять. Ты видел, как они с Ганой играли у себя дома? Вообще слабейшая сборная за всю историю Германии, — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В понедельник, 30 марта, сборная Германии одержала победу над Ганой (2:1) в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Победный мяч немцы забили на 88-й минуте.

Финал стыков ЧМ-2026: мандраж у Италии и другие пары
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android