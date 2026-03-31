Чехия — Дания: стартовые составы команд на матч отбора ЧМ

Сегодня, 31 марта, состоится финальный стыковой матч Пути В за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Чехии и Дании. Игра пройдёт на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге. В качестве главного арбитра выступит Маурицио Мариани (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Чехия: Коварж, Халоупек, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Зелены, Шульц, Соучек, Дарида, Шик, Провод.

Дания: Хермансен, Бах, Нельссон, Мехле, Андерсен, Юльманн, Хёйбьерг, Фрохольдт, Дамсгор, Исаксен, Хойлунд.

На стадии полуфинала сборная Чехии прошла Ирландию (2:2; 4:3 пен.). Датская национальная команда победила Северную Македонию со счётом 4:0.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).