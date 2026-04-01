Сборная Чехии вышла на чемпионат мира — 2026, обыграв команду Дании

Окончен финальный стыковой матч Пути В за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Чехии и Дании. В основное время команды сыграли со счётом 2:2, в серии пенальти оказались футболисты чешской команды — 3:1. Встреча состоялась на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге. В качестве главного арбитра матча выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия).

На третьей минуте Павел Шульц открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Йоаким Андерсен на 72-й минуте забил ответный мяч датчан. По итогам основного времени была зафиксирована ничья, встреча перешла в дополнительное время. Ладислав Крейчи забил второй мяч чешской команды на 100-й минуте. Каспер Хёг на 112-й минуте вернул равенство на табло. В серии пенальти оказались футболисты чешской команды.

На стадии полуфинала сборная Чехии прошла Ирландию (2:2; 4:3 пен.). Датская национальная команда победила Северную Македонию со счётом 4:0.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).