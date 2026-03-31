Швеция — Польша. Прямая трансляция
ЦСКА назвал лучшим игроком месяца болельщиков

Болельщики московского ЦСКА были признаны лучшими игроками марта. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

«Выбран лучший игрок армейцев в марте. Единогласно лучшим был признан игрок под номером 12 — болельщики ПФК ЦСКА! Вы верили в команду в самый трудный час, вы оказывали фантастическую поддержку весь месяц, особенно ярко болели в матчах с «Краснодаром». Вы добирались на гостевые сектора, несмотря на все сложности в перелетах. Этот приз по праву ваш», — говорится в сообщении.

В марте ЦСКА провёл шесть матчей: четыре в Мир Российской Премьер-Лиге, где одержал одну победу — над махачкалинским «Динамо» (3:1), и две игры — в Кубке России. Несмотря на домашнюю победу над «Краснодаром» (3:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ, команда проиграла 0:4 в ответной встрече и продолжит участие в турнире в Пути регионов.

