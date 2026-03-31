Швеция — Польша. Прямая трансляция
Карпин отметил нехватку центральных защитников у сборной России перед игрой с Мали

Карпин отметил нехватку центральных защитников у сборной России перед игрой с Мали
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о решении поставить Александра Сильянова в центр обороны на товарищеский матч с Мали (31 марта), а также выпустить вратаря Станислава Агкацева с первых минут.

31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
0 : 0
Мали

– Почему Александр Сильянов будет играть в центре поля?
– Потому что у нас нехватка центральных защитников. Из того расширенного списка сначала вылетел Максим Осипенко, потом вылетел Игорь Дивеев. Соответственно, у нас было четыре защитника вместе с Сильяновым. Если бы у нас был Осипенко или Дивеев, то Сильянов был бы правым.

– Почему Агкацева выбрали первым номером?
– Потому что он лучший на сегодняшний день, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

