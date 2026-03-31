Александр Бубнов поставил оценку «два с минусом» сборной России за матч с Никарагуа

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе сборной России над командой Никарагуа (3:1) в товарищеском матче. Команды играли в пятницу, 27 марта. Встреча проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

— Вы смотрели матч?

— Я не хотел смотреть, но из-за того, что не смог посмотреть Бразилию с Францией, мне пришлось смотреть.

— Можно вашу оценку игре сборной России услышать?

— Два с минусом.

— Почему? Что вам не понравилось?

— А кому понравилось? После этой игры Колосков говорит: «У нас нет сборной», Ловчев говорит: «Сборная — сейчас обуза», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».