Александр Бубнов поставил оценку «два с минусом» сборной России за матч с Никарагуа
Поделиться
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе сборной России над командой Никарагуа (3:1) в товарищеском матче. Команды играли в пятницу, 27 марта. Встреча проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
— Вы смотрели матч?
— Я не хотел смотреть, но из-за того, что не смог посмотреть Бразилию с Францией, мне пришлось смотреть.
— Можно вашу оценку игре сборной России услышать?
— Два с минусом.
— Почему? Что вам не понравилось?
— А кому понравилось? После этой игры Колосков говорит: «У нас нет сборной», Ловчев говорит: «Сборная — сейчас обуза», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Комментарии
- 31 марта 2026
-
20:12
-
20:05
-
19:59
-
19:53
-
19:41
-
19:41
-
19:40
-
19:39
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:51
-
Де Дзерби стал главным тренером «Тоттенхэма» Официально
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:42
-
18:39
-
18:36
-
18:33
-
18:25
-
18:18
-
18:17
-
18:15
-
18:03
-
17:58
-
17:55
-
17:45