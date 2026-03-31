Павел Погребняк высказался о предстоящем матче сборных России и Мали

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от товарищеского матча российской национальной команды со сборной Мали.

«Прогнозирую большое количество голов, несмотря на то что Мали мало пропускает. Лидеры Мали не приехали, у нас состав боевой — Головин, Баринов, Кисляк, Воробьёв на острие, который хорошо себя проявляет в «Локомотиве».

Футболиста я в себе не убил. Когда посещаю матчи «Зенита» или сборной России, хочется выйти хотя бы на заменку, хотя бы на 10 минут», — сказал Погребняк в эфире «Матч ТВ».

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.