Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Павел Погребняк высказался о предстоящем матче сборных России и Мали

Павел Погребняк высказался о предстоящем матче сборных России и Мали
Бывший форвард «Зенита» и сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от товарищеского матча российской национальной команды со сборной Мали.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
0 : 0
Мали

«Прогнозирую большое количество голов, несмотря на то что Мали мало пропускает. Лидеры Мали не приехали, у нас состав боевой — Головин, Баринов, Кисляк, Воробьёв на острие, который хорошо себя проявляет в «Локомотиве».

Футболиста я в себе не убил. Когда посещаю матчи «Зенита» или сборной России, хочется выйти хотя бы на заменку, хотя бы на 10 минут», — сказал Погребняк в эфире «Матч ТВ».

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.

Материалы по теме
Россия сыграет не с той сборной Мали! Приехали лишь пять игроков основы и много дебютантов
Россия сыграет не с той сборной Мали! Приехали лишь пять игроков основы и много дебютантов
