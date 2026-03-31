Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов раскритиковал Карпина за мат в раздевалке в перерыве матча Россия — Никарагуа

Бубнов раскритиковал Карпина за мат в раздевалке в перерыве матча Россия — Никарагуа
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине. После товарищеского матча с Никарагуа (3:1) пресс-служба сборной России опубликовала видео, на котором специалист в перерыве обращается к футболистам в нецензурной форме.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

— Мат-перемат в перерыве, Карпин там вышел на такой уровень, на котором даже я не знаю, кто на таком уровне был. Тренер, который орёт в перерыве матом…

— Ну а что, тренеры не орали матом, что ли, раньше?
— Я не слышал ни разу.

— Вы играли 20 лет в футбол, ни разу не слышали?
— В сборной не слышал. От кого? От Симоняна мат я должен был услышать? От Бескова мат? От Лобановского мат? От Малафеева даже мата не было. Карпин в перерыве матом больше говорил, чем нормальным языком, мотиватор он такой, да? — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Когда нас допустят — будет такой же порядок вещей». Карпин и Сафонов — после Никарагуа
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android