Бубнов раскритиковал Карпина за мат в раздевалке в перерыве матча Россия — Никарагуа

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине. После товарищеского матча с Никарагуа (3:1) пресс-служба сборной России опубликовала видео, на котором специалист в перерыве обращается к футболистам в нецензурной форме.

— Мат-перемат в перерыве, Карпин там вышел на такой уровень, на котором даже я не знаю, кто на таком уровне был. Тренер, который орёт в перерыве матом…

— Ну а что, тренеры не орали матом, что ли, раньше?

— Я не слышал ни разу.

— Вы играли 20 лет в футбол, ни разу не слышали?

— В сборной не слышал. От кого? От Симоняна мат я должен был услышать? От Бескова мат? От Лобановского мат? От Малафеева даже мата не было. Карпин в перерыве матом больше говорил, чем нормальным языком, мотиватор он такой, да? — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».