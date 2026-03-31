Швеция — Польша. Прямая трансляция
Нидерланды — Эквадор, результат матча 31 марта 2026, счёт 1:1, товарищеский матч

Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в товарищеском матче
Завершён товарищеский матч между сборными Нидерландов и Эквадора. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене. В качестве главного арбитра матча выступил Саша Штегеманн из Германии.

31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Эквадор
1:0 Пачо – 3'     1:1 Валенсия – 24'    
Удаления: Думфрис – 12' / нет

Вильям Пачо на третьей минуте отметился автоголом и вывел нидерландцев вперёд. На 12-й минуте у европейской команды красную карточку получил Дензел Думфрис. Эннер Валенсия на 24-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт.

На чемпионате мира — 2026 сборная Нидерландов в группе F сыграет с Японией, Тунисом и ещё одной командой, которая станет известна позднее. Эквадор на групповом этапе турнира встретится с Германией, Кюрасао и Кот-д'Ивуаром.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

ФИФА планирует внести изменения в ряд правил на чемпионате мира 2026 года
