Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч между сборными Нидерландов и Эквадора. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене. В качестве главного арбитра матча выступил Саша Штегеманн из Германии.

Вильям Пачо на третьей минуте отметился автоголом и вывел нидерландцев вперёд. На 12-й минуте у европейской команды красную карточку получил Дензел Думфрис. Эннер Валенсия на 24-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт.

На чемпионате мира — 2026 сборная Нидерландов в группе F сыграет с Японией, Тунисом и ещё одной командой, которая станет известна позднее. Эквадор на групповом этапе турнира встретится с Германией, Кюрасао и Кот-д'Ивуаром.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.