Глава FFF — на вопрос о тренере сборной Франции: больше не высказываюсь на эту тему

Руководитель Французской федерации футбола Филипп Диалло отказался отвечать на вопрос о будущем тренере сборной Франции. Ранее глава FFF заявил, что уже знает имя преемника Дидье Дешама, который покинет свой пост после ЧМ-2026. Сообщалось, что федерация устно договорилась с Зинедином Зиданом.

«Больше не высказываюсь на тему главного тренера. Я уже всё сказал, обозначил период и примерно описал профиль. Теперь нужно дождаться окончания чемпионата мира, чтобы снова обсудить этот вопрос», – приводит слова Диалло RMC Sport.

На чемпионате мира — 2026 сборная Франции сыграет в группе с Сенегалом, Норвегией и ещё одной командой, которая определится позднее.