Вингер «Зенита» Энрике рассказал об опыте работы с Анчелотти в сборной Бразилии

Крайний нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике поделился впечатлениями от работы с главным тренером национальной команды Карло Анчелотти.

«Он [Анчелотти] из тех, кто не смотрит только на одного футболиста. Он всегда говорит со всеми игроками, всегда хочет знать их мнение. Анчелотти для нас как отец. Он всегда хочет знать, где нам нравится играть, на какой позиции — это важно, чтобы команда чувствовала себя комфортно на поле», — приводит слова Энрике Flashscore.

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года. Сообщалось, что его контракт рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года.

