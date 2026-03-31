Жерар Пике ответил, будет ли он баллотироваться на пост президента «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос о возможном выдвижении своей кандидатуры на следующих президентских выборах в каталонском клубе. Экс-футболист является владельцем команды «Андорра», занимающей 13-е место в Ла Лиге 2.

«Буду ли я баллотироваться на пост президента «Барселоны»? Я уже три года в Кингс Лиге (Медиафутбольная лига в Испании. — Прим. «Чемпионата»), мне это кажется вечностью. А ты спрашиваешь меня, что должно произойти через пять лет. Сегодня не могу дать тебе ответ. Учитывая, что «Андорра» принадлежит мне, не думаю, что могу баллотироваться на какой-либо пост. Потому что не могу владеть командой и быть президентом.

Многое должно измениться, чтобы я мог сделать что-то подобное. Когда приехал в «Андорру» в 2018 году, на пресс-конференции, будучи в пятом дивизионе, сказал, что услышим гимн Лиги чемпионов. Мы были в пятом дивизионе, а сейчас уже во втором. Передо мной стоит задача, которая почти невыполнима, да, но я буду за неё бороться», — сказал Пике в эфире YouTube-канала DJMario.