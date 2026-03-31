Швеция — Польша. Прямая трансляция
«Бавария» обсуждала кандидатуру вратаря «Гамбурга» Даниэла Хойера — Bild

«Бавария» обсуждала кандидатуру голкипера «Гамбурга» Даниэла Хойера в качестве потенциального опытного второго вратаря после Йонаса Урбига в следующем сезоне, если Мануэль Нойер решит завершить карьеру. Об этом сообщает Sport Bild.

Контракт Хойера истекает этим летом, но автоматически продлевается на один год, если «Гамбург» избежит вылета. По информации источника, клуб хотел бы сохранить вратаря, но не будет препятствовать, если он захочет сменить команду.

В нынешнем сезоне 33-летний Хойер провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол. Также на его счету шесть игр «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,20 млн.

