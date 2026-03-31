Швеция — Польша. Прямая трансляция
Полузащитник «Барселоны» интересен «Аль-Кадисии» — Marca

Полузащитник «Барселоны» интересен «Аль-Кадисии» — Marca
«Аль-Кадисия» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Даниэлю Ольмо. Руководство саудовского клуба присутствовало на нескольких матчах футболиста, однако на текущий момент не делало предложений о трансфере. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Ольмо счастлив в стане сине-гранатовых и не хочет покидать команду. «Блауграна» также рассчитывает на 27-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Sport.es раскрыл позицию «Барселоны» по возвращению Хави Симонса

