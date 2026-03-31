Агуэро: Месси дал МЛС тот толчок, который был необходим лиге для роста

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился мнением о влиянии на МЛС перехода чемпиона мира Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Вне всяких сомнений это производит впечатление. Думаю, история МЛС разделена на периоды до перехода Лео и после. «Интер Майами» стал самым дорогим клубом лиги. И я даже не говорю, что Месси значит для болельщиков. Любой стадион переполнен, когда он выходит на поле, а зрители наслаждаются матчем. Месси дал МЛС тот толчок, который был необходим лиге для роста и укрепления своих позиций среди других топ-лиг», — приводит слова Агуэро Goal.com.