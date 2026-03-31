Швеция — Польша. Прямая трансляция
Александр Бубнов призвал распустить сборную России на период отстранения

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался против проведения сборов национальной команды России в период отстранения от участия в официальных соревнованиях. Россия проводит только товарищеские встречи с февраля 2022 года.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

— Я остаюсь при своём мнении, что сейчас, в том виде, в котором сборная России есть, она не нужна вообще.

— Ваше предложение какое? Распустить?
— Да.

— И что делать?
— Ничего не делать. Если нам дадут возможность играть, санкции снимут, у нас по-любому будет два года подготовки к официальному турниру. И то нужно будет квалификацию пройти. А сейчас зачем она нужна?

— Люди ходят. На матч с Никарагуа 30 тыс. пришли.
— А ты знаешь, почему они пришли? Первое — хор послушать казаков, как они, так никто гимн не пел. Второе — пришли посмотреть, как Сафонов запустил гол в наши ворота. Третье — пришли послушать «Лондон-Париж». И четвёртое — круг почёта Сафонова вокруг поля. Ты знаешь, сколько эти матчи стоили? Знаешь, сколько Никарагуа заплатили, чтобы они сюда прилетели? — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

